Ввезенные из Грузии 26 тонн картошки с червями в скором времени будут возвращены обратно

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Согласно информации, распространенной 10 ноября в некоторых средствах массовой информации, в импортированной из Грузии 26042 кг картофеля был обнаружен вредный организм - стволовая нематода. Согласно информации Министерства финансов Грузии, соответствующие органы нашей страны решили вернуть продукт. Однако, сообщается, что картофель в Грузию возвращен не был и якобы "исчез".

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности, при импорте картофеля, в ходе таможенного контроля, возникли подозрения в наличии вредных организмов в продукте.

По этой причине соответствующие таможенные органы обратились в Агентство продбезопасности. В результате исследований было подтверждено, что в продукции имеются стволовые нематоды. С учетом опасности обнаруженных вредных организмов было направлено соответствующее обращение для возвращения в Грузию транспортного средства с картошкой. Однако из-за обстоятельств, не зависящих от таможенных органов, возврат продукта задержался - из-за праздничных и выходных дней оформление документов в банковских операциях импортирующей компании было отложено и она не смогла представить необходимые документы для реэкспорта товаров в таможенные органы.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, картофель общим весом в 26042 кг в настоящее время находится под таможенным контролем не был выпущены в свободное обращение. За короткое время будут готовы соответствующие документы, и продукт будет отправлен обратно.

Ранее сообщалось о том, что Агентство продбезопасности забраковало 26 тонн ввезенной из Грузии картошки с червями.