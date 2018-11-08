Агентство продбезопасности забраковало 26 тонн ввезенной из Грузии картошки с червями

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий по контролю импортируемого в страну продовольствия, инспекторы Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили в образцах картошки общим весом 26042 кг, ввезенных из Грузии и имеющих фитосанитарный сертификат, вредный организм - стволовую нематоду.

Как сообщили Report в Агентстве, предполагая, что обнаруженный организм является стволовой нематодой, включенный в перечень карантинных организмов, был взят образец продукции и направлен в соответствующую лабораторию АПБА.

В результате исследований было подтверждено, что в продукции имеются стволовые нематоды. С учетом опасности обнаруженных вредных организмов было направлено соответствующее обращение для возвращения в Грузию транспортного средства с 26 042 кг картошки.

Согласно закону "О фитосанитарном контроле", в случае возникновения риска распространения вредных организмов растений и растительных продуктов, с целью предотвращения поступления их на территорию страны и распространения Агентство продбезопасности принимает соответствующие меры.

Стволовая нематода представляет собой круглого червя размером 0,72-1,44 мм. Организм наносит вред всей подземной части растения (клубни и корневище). Вид составляет многозональность и распространяется в регионах с умеренным климатом. В распространенных клубнях имеется влажное или сухое гниение, что распространяется на хранимые в складах другие клубни. Вред стволового нематода проявляется в период хранения, особенно при смене температур. Эти организмы, которые могут распространяться на небольшие расстояния через землю, также могут распространятся через воду при орошении.