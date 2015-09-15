​Вступил в силу закон, запрещающий въезд в Баку автомобилей с районной регистрацией - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня вступил в силу закон, запрещающий въезд в столицу грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов и микроавтобусов с районной регистрацией.

Как сообщает Report, на северном и южном въездах Баку службу несут сотрудники Главного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ), а также министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полка полиции быстрого реагирования министерства внутренних дел, патрульно-постовой службы и Станции неотложной скорой помощи.

Сегодня утром, начиная с 07:00, около 100 автомобилям пресечен въезд в столицу и они размещены на специальной стоянке общей вместимостью 800 автомобилей.

Как сообщил Report заместитель командира полка дорожной полиции ГУДПГБ Гудрат Мамедов, в некоторых случаях в столицу пропускаются автомобили, которые везут больных в городские больницы: "Водители под различными предлогами пытаются въехать на территорию столицы. Однако они должны знать, что правила распространяются на всех".

Вступивший в силу закон был воспринят водителями неоднозначно. В ряде случаев между ними и сотрудниками полиции возникали конфликты.

Отметим, что на обоих въездах в столицу несется служба с 7:00 до 22:00. Стоянки для автомобилей с районной регистрацией бесплатные.