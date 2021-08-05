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Вспыхнувший в горной местности в Агсу пожар подступает к лесу

Вспыхнувший в горной местности в Агсу пожар подступает к лесу Близ горной местности на северо-западе села Гагали Агсуинского района вспыхнул пожар.
Происшествия
5 августа 2021 г. 11:39
Вспыхнувший в горной местности в Агсу пожар подступает к лесу
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Близ горной местности на северо-западе села Гагали Агсуинского района вспыхнул пожар.

Как передает Верхне-ширванское бюро Report, вчера с 22:30 на указанной территории начали гореть заросли и кустарники.

К месту пожара привлечены 5 пожарных расчетов и большое количество живой силы Агсуинской, Шамахинской и Исмаиллинской частей пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время в условиях бездорожья и сложного рельефа идет серьезная работа по тушению пожара. Основное внимание уделяется предотвращению распространения пожара на лесистую местность.

Отметим, что к тушению пожара привлечены гражданские лица.

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Версия на английском языке ФотоFire in Aghsu's mountainous areas approaches forests
Версия на азербайджанском языке ФотоAğsuda dağlıq ərazidə başlayan yanğın meşəliklərə yaxınlaşır

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