Вспыхнувший в горной местности в Агсу пожар подступает к лесу

Близ горной местности на северо-западе села Гагали Агсуинского района вспыхнул пожар.
Как передает Верхне-ширванское бюро Report, вчера с 22:30 на указанной территории начали гореть заросли и кустарники.
К месту пожара привлечены 5 пожарных расчетов и большое количество живой силы Агсуинской, Шамахинской и Исмаиллинской частей пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
В настоящее время в условиях бездорожья и сложного рельефа идет серьезная работа по тушению пожара. Основное внимание уделяется предотвращению распространения пожара на лесистую местность.
Отметим, что к тушению пожара привлечены гражданские лица.