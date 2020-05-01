Возобновляется работа торговых объектов, парикмахерских и салонов красоты

Смягчение ограничений осуществляется поэтапно по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Абшеронский район и другим регионам, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества больных и скорости распространения заражения.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В связи с этим с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:

- деятельность работников государственных учреждений восстанавливается в установленном количестве (количество работников государственных учреждений, деятельность которых возобновлена, будет определено соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики);

- Центры DOST возобновляют деятельность по предоставлению адресной государственной социальной помощи и банковских карт в социальной сфере;

- возобновляется деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих работу и услуги другим субъектам предпринимательства в различных сферах деятельности, в которых применяются ограничения в период особого карантинного режима;

- возобновляется деятельность индивидуальных торговых объектов по всем сферам;

- возобновляется деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг.