Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке Тюркян
- 27 марта, 2026
- 11:07
В Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Тюркян.
Как сообщили Report в прокуратуре, 26 марта в надзорный орган поступила информация об убийстве Вагифа Амирова на территории поселка.
В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Джаваншир Мурадов открыл огонь из огнестрельного оружия по своему соседу Руслану Алиеву, совершив покушение на его убийство, после чего из того же оружия застрелил Вагифа Амирова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.
Джаваншир Мурадов задержан и привлечен к делу в качестве подозреваемого.
Последние новости
11:35
Рабочая группа по Каспию проведет первое заседание в апреле в АстанеЭкология
11:34
Вадефуль: Идет подготовка к встрече представителей США и Ирана в ПакистанеДругие страны
11:24
Казахстан обозначил приоритеты председательства в ЕАЭС с акцентом на цифровизацию и ИИВ регионе
11:21
AGS CO продолжит обслуживание газопроводной системы TAP на территории АлбанииЭнергетика
11:07
Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходстваДругие страны
11:07
Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке ТюркянПроисшествия
11:02
Хикмет Гаджиев обсудил региональную безопасность с главным советником ЭрдоганаВнешняя политика
10:57
В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
10:45
Фото