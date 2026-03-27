Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке Тюркян

В Хазарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Тюркян.

Как сообщили Report в прокуратуре, 26 марта в надзорный орган поступила информация об убийстве Вагифа Амирова на территории поселка.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Джаваншир Мурадов открыл огонь из огнестрельного оружия по своему соседу Руслану Алиеву, совершив покушение на его убийство, после чего из того же оружия застрелил Вагифа Амирова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Джаваншир Мурадов задержан и привлечен к делу в качестве подозреваемого.