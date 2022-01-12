Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении

Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report.

По факту гибели военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы воинской части N Министерства обороны Аяза Назарова, 1998 года рождения, в результате стрельбы, открытой противником, в Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.