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Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении

Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.
Происшествия
12 января 2022 г. 10:40
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении

Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответ на запрос Report.

По факту гибели военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы воинской части N Министерства обороны Аяза Назарова, 1998 года рождения, в результате стрельбы, открытой противником, в Кельбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

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Версия на английском языке Azerbaijan launches probe into Armenian provocation in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Kəlbəcər istiqamətində törətdiyi təxribatla bağlı cinayət işi açılıb

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