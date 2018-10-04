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    Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями в Производственном объединении "Лифтремонт"

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, допущенными в находящемся в ведомстве Исполнительной власти Баку Производственном объединении "Лифтремонт". 

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, по факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по ст. 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). 

    На основе представления генпрокурора гендиректор Производственного объединения "Лифтремонт" Гудрет Шукюров был освобожден от занимаемой должности. На данный момент в ПО производятся соответствующие проверки.

    По словам Э.Султанова, сообщения о том, что Г.Шукюров покинул страну, не соответствуют действительности.

    Напомним, имя Г.Шукюрова проходило в прессе в связи со скандальными событиями. 

    Хафиз Гейдаров 

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