Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями в Производственном объединении "Лифтремонт"

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с правонарушениями, допущенными в находящемся в ведомстве Исполнительной власти Баку Производственном объединении "Лифтремонт".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, по факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по ст. 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

На основе представления генпрокурора гендиректор Производственного объединения "Лифтремонт" Гудрет Шукюров был освобожден от занимаемой должности. На данный момент в ПО производятся соответствующие проверки.

По словам Э.Султанова, сообщения о том, что Г.Шукюров покинул страну, не соответствуют действительности.

Напомним, имя Г.Шукюрова проходило в прессе в связи со скандальными событиями.

Хафиз Гейдаров