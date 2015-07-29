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    ​Возбуждено уголовное дело в связи с попыткой самосожжения вынужденного переселенца

    Состояние здоровья Сахиба Насибова нормальное, в ближайшие дни его выпишут домой

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку распространила официальную информацию в связи с попыткой самосожжения вынужденного переселенца из Агдамского района.

    Как сообщает Report, в 17 часов 27 июля напротив Сабунчинского отделения Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вынужденный переселенец из Агдамского района Насибов Сахиб Исмаил оглу 1961 г.р. облил себя бензином и поджег. Получивший легкие ожоги С.Насибов был госпитализирован.

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.

    По делу была назначена судмедэкспертиза и приняты другие необходимые следственные действия.

    Состояние здоровья С.Насибова нормальное, в ближайшие дни его выпишут домой.

    В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по выявлению причин, побудивших С.Насибова к подобному шагу.  

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