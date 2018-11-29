Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом между Рзой Рзаевым и директором школы

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом между актером Рзой Рзаевым и директором школы Туралом Мирзалиевым.

В ответ на запрос Report заместитель пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде заявил, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, оперативно-следственные мероприятия ведет Низаминское РУП.

Отметим, что некоторое время назад в соцсетях распространилась информация и видеоматериалы об избиении актером Р.Рзаевым директора средней школы №175 Турала Мирзалиева.

На основе этих материалов правоохранительные органы начали расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Хафиз Гейдаров