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    Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом между Рзой Рзаевым и директором школы

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом между актером Рзой Рзаевым и директором школы Туралом Мирзалиевым.

    В ответ на запрос Report заместитель пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде заявил, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана, оперативно-следственные мероприятия ведет Низаминское РУП. 

    Отметим, что некоторое время назад в соцсетях распространилась информация и видеоматериалы об избиении актером Р.Рзаевым директора средней школы №175 Турала Мирзалиева.

    На основе этих материалов правоохранительные органы начали расследование, назначены соответствующие экспертизы.

    Хафиз Гейдаров

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