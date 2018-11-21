МВД: Материалы относительно инцидента между Рзой Рзаевым и директором школы переданы следствию

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) выразило отношение к инциденту, произошедшему в Баку между актером Рзой Рзаевым и директором школы.

В ответ на запрос Report заместитель руководителя пресс-службы министерства, полковник полиции Орхан Мансурзаде отметил, что факт расследуется 25-м отделением полиции Низаминского РУП, у обоих лиц взяты заявления и объяснительные: "Кроме того, они прошли медэкспертизу. Собранные материалы были направлены в следственные органы для последующих расследований и дачи инциденту юридической оценки".

Отметим, что в соцсетях распространили информацию и видеоматериалы об избиении актером Р.Рзаевым директора средней школы №175 Турала Мирзалиева. Информацию относительно инцидента также распространило Управление образования города Баку. В информации осуждается совершенное в отношении Турала Мирзалиева физическое насилие: "Вопрос находится под непосредственным контролем руководства министерства образования".

Хафиз Гейдаров