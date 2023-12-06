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Возбуждено уголовное дело в связи с хищением госсредств в школе в Тертерском районе

Возбуждено уголовное дело в связи с хищением госсредств в школе в Тертерском районе Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело в связи с хищением государственных средств в средней школе села Шихарх.
Происшествия
6 декабря 2023 г. 17:21
Возбуждено уголовное дело в связи с хищением госсредств в школе в Тертерском районе

Прокуратура Тертерского района возбудила уголовное дело в связи с хищением государственных средств в средней школе села Шихарх.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Тертерского района.

Расследование было проведено на основании обращения граждан о нарушениях в средней школе №1 имени Дагыстана Азизова.

По итогам расследования выявлены обоснованные подозрения в присвоении и растрате государственных средств в крупном объеме.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 УК (присвоение и растрата с использованием служебного положения).

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Версия на азербайджанском языке Tərtər məktəbində dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi faktı aşkarlanıb, cinayət işi başlanıb

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