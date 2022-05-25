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Возбуждено уголовное дело в отношении солдата, самовольно покинувшего воинскую часть

Возбуждено уголовное дело в отношении солдата, самовольно покинувшего воинскую часть После поступления в Военную прокуратуру материалов о незаконных действиях военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны солдата Меликова Азиза Солтанпаша оглу, в том числе самовольном оставлении места службы, было начато расследование.
Происшествия
25 мая 2022 г. 19:40
Возбуждено уголовное дело в отношении солдата, самовольно покинувшего воинскую часть

После поступления в Военную прокуратуру материалов о незаконных действиях военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны солдата Меликова Азиза Солтанпаша оглу, в том числе самовольном оставлении места службы, было начато расследование.

Как сообщили Report в Военной прокуратуре, в результате расследования было возбуждено уголовное дело по статье 333.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время расследование продолжается и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

Отметим, что А.Меликов снял на видео собственные автохулиганские действия и поделился видео в своем профиле в соцсетях.

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Версия на английском языке Criminal case launched against soldier for absence without leave
Версия на азербайджанском языке Hərbi hissəni özbaşına tərk edən əsgər barəsində cinayət işi başlanılıb - RƏSMİ

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