Возбуждено уголовное дело в отношении группы сотрудников районного отделения ГФСЗ

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре был расследован материал о проведении назначений на основании фальшивых судебных распоряжений группой сотрудников Масаллинского районного отделения Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения на то, что группа сотрудников сектора пенсионного назначения и финансового учета Масаллинского районного отделения фонда за 2003-2013 гг. провела пенсионные назначения на основании фальшивых судебных распоряжений относительно усыновления и повышения пенсионного стажа по отношению к 85 жителям района. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 320.1 (фальсификация, незаконное изготовление или продажа официальных документов, штампов, печатей, бланков) УК.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.