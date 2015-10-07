Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ООО Azərbaycan Ekspress Travel.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Согласно информации, заявление о незаконных действиях бывшей сотрудницы ООО Azərbaycan Ekspress Travel, поступившее из сети информации и сотрудничества неправительственных организаций по борьбе с коррупцией, было рассмотрено в главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральной прокуратуре.

В ходе расследования выявлены факты о том, что бывший авиакассир общества Расифа Рафиева, злоупотребляя должностными полномочиями, преднамеренно внесла ложную информацию в приходные кассовые ордеры и присвоила 30 тыс. манатов, принадлежащие обществу, а также злоупотребляя доверием граждан, под предлогом покупки авиабилетов, присвоила 8 тыс. 500 манатов. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 380.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 313 (должностная фальсификация) УК.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.