О нас

Возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера Карабахского регионального управления образования

Возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера Карабахского регионального управления образования В Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств.
Происшествия
2 мая 2023 г. 16:07
Возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера Карабахского регионального управления образования

В Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудниками районной прокуратуры было проведено расследование относительно незаконных действий бухгалтера Карабахского регионального управления образования Беюккиши Аббасова.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Беюккиши Аббасов переводил на свою банковскую карту средства, причитающиеся сотрудникам общеобразовательных школ Бардинского района, тем самым присвоив государственные средства на общую сумму более 114 тысяч манатов.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Расследование по делу продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin mühasibi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана Узавтосаноат
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат"
1 мая 2023 г. 14:23
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает мирную повестку дня
1 мая 2023 г. 02:53
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основными соревнованиями Гран-при Азербайджана Формулы-1
30 апреля 2023 г. 17:45
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного вице-президента компании Boeing
30 апреля 2023 г. 17:38
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
С трагедии в АГНА прошло 14 лет
30 апреля 2023 г. 00:04
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi