Возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера Карабахского регионального управления образования

В Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств.

В Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудниками районной прокуратуры было проведено расследование относительно незаконных действий бухгалтера Карабахского регионального управления образования Беюккиши Аббасова.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Беюккиши Аббасов переводил на свою банковскую карту средства, причитающиеся сотрудникам общеобразовательных школ Бардинского района, тем самым присвоив государственные средства на общую сумму более 114 тысяч манатов.

По факту в Бардинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Расследование по делу продолжается.