Возбуждено уголовное дело, связанное с гибелью азербайджанской модели

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В связи с гибелью в Каспийском море азербайджанской модели Гюнель Мирзоевой в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство по неосторожности) УК.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из Прокуратуры города Баку.

В прокуратуре отметили о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Также принимаются другие необходимые следственные мероприятия.

Отметим, что Г.Мирзоева вышла с друзьями на морскую прогулку на яхте. Яхта перевернулась, когда они отдалились от берега на 200 метров. В результате Г.Мирзоева утонула. Ее тело извлечено из воды.

Напомним, что Г.Мирзоева была участницей интернет-конкурса "Miss Lafarella".