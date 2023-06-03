Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Уджаре

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджарском районе 28-летней женщины.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджарском районе 28-летней женщины.

Как сообщили Report в Уджарской районной прокуратуре, 3 июня в ведомство поступила информация о нанесении ранений жителю района Руфату Ильясзаде, 1996 года рождения, и убийстве Кёнуль Алиевой, 1995 года рождения.

В ходе проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Анар Алиев, 1988 года рождения, во время ссоры на почве личных отношений нанес ранения Р.Ильясзаде на одной из автомоек на территории района, затем вернулся к себе домой и убил свою жену К.Алиеву, нанеся ей ранения колюще-режущим предметом.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), А.Алиев привлечен в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.