Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Уджаре

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Уджарском районе 28-летней женщины.
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В ходе проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Анар Алиев, 1988 года рождения, во время ссоры на почве личных отношений нанес ранения Р.Ильясзаде на одной из автомоек на территории района, затем вернулся к себе домой и убил свою жену К.Алиеву, нанеся ей ранения колюще-режущим предметом.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), А.Алиев привлечен в качестве подозреваемого.
Предварительное расследование продолжается.