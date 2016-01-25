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    Возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели рабочего в Баку

    Назначены соответствующие экспертизы

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Прокуратура города Баку сделала официальное заявление в связи с трагической смертью рабочего в Баку. 

    Как сообщили Report в прокуратуре, 23 января в 14:00 во время демонтажа на территории базы отдыха Qağayı в поселке Бильгях железная труба упала на жителя Физулинского района Сафарали Сафарова 1970 года рождения, в результате чего он скончался на месте от полученных травм. По факту смерти в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 162.2  (Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК, назначены соответствующие экспертизы.

    В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются. 

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