 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Возбуждено уголовное дело по факту смерти ​в результате взрыва выпущенного армянами снаряда в Тертере

    Ведется следствие

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ряд жилых пунктов Тертерского района в прифронтовой зоне, в том числе село Гасангая в очередной раз подвергнулись вражескому обстрелу. 

    В поступившем Report сообщении прокуратуры и отделения полиции Тертерского района говорится, что 5 апреля примерно в 11:00 от полученных многочисленных осколочных ранений после взрыва снаряда скончалась жительница Кельбеджарского района, проживающая в селе Гасангая Гасанли Турана Камандар гызы 2000 года рождения.  

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi