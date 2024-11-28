Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Товузе

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Товузе ДТП, в котором погибли шесть человек.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в Товузе ДТП, в котором погибли шесть человек.

Как сообщает Report , дело возбуждено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщали, что в результате автомобильной аварии вечером 27 ноября на территории Товузского района во внеслужебное время погибли пятеро военнослужащих азербайджанской армии - старший прапорщик Гурбанов Руслан Ахлиман оглу, военнослужащие сверхсрочной службы старший сержант Алыев Габиль Гайбалы оглу, сержант Алиев Бахлул Айдын оглу, сержант Ахмедов Галандар Маил оглу и младший сержант Мехтиев Туран Джавад оглу.