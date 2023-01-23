Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в подведомственном Минсельхозу учреждении

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий, совершенных в учреждении, подведомственном Министерству сельского хозяйства.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий, совершенных в учреждении, подведомственном Министерству сельского хозяйства.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Гянджа.

Сообщается, что в городской прокуратуре было проведено расследование по факту незаконных действий, имевших место в Научно-исследовательском институте защиты растений и технических растений Аграрного научно-инновационного центра.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в хищении бюджетных средств путем начисления отдельным сотрудникам заработной платы, премий и командировочных сверх установленных сумм.

По факту в прокуратуре города Гянджи было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (хищение с использованием служебного положения), 179.2.4 (хищение с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.