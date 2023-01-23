О нас

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в подведомственном Минсельхозу учреждении

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в подведомственном Минсельхозу учреждении Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий, совершенных в учреждении, подведомственном Министерству сельского хозяйства.
Происшествия
23 января 2023 г. 16:25
Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в подведомственном Минсельхозу учреждении

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий, совершенных в учреждении, подведомственном Министерству сельского хозяйства.

Об этом Report сообщили в прокуратуре города Гянджа.

Сообщается, что в городской прокуратуре было проведено расследование по факту незаконных действий, имевших место в Научно-исследовательском институте защиты растений и технических растений Аграрного научно-инновационного центра.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в хищении бюджетных средств путем начисления отдельным сотрудникам заработной платы, премий и командировочных сверх установленных сумм.

По факту в прокуратуре города Гянджи было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (хищение с использованием служебного положения), 179.2.4 (хищение с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время предварительное следствие по делу продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki qurumda baş vermiş qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanılıb

Самое читаемое

Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
ООН: В результате войны в Украине погибли более 7 тысяч гражданских
ООН: В результате войны в Украине погибли более 7 тысяч гражданских
16 января 2023 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi