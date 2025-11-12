Возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности в эстетическом центре в Баку

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    • 12 ноября, 2025
    • 15:29
    В Баку возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности эстетического центра UĞUR 777.

    Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, расследование было инициировано на основании информации, распространенной в СМИ, включая видеоматериалы о незаконных эстетических операциях, проведенных группой лиц.

    По результатам проверки установлены обоснованные подозрения, что центр, зарегистрированный на имя Хаялы Исмаиловой, проводил различные эстетические операции и косметологические процедуры без соблюдения необходимых норм и лицензий.

    Отмечается, что сотрудники центра - Хаяла Исмаилова, Мурад Багиров, Фируза Алиева, Гюльбаде Абдуллаева, Заира Салманова и другие, выдававшие себя за врачей-косметологов, подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью отдельных лиц в результате проведенных эстетических хирургических операций.

    Проверка показала, что указанные лица не имеют соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования и Сертификационного свидетельства, подтверждающего право на занятие практической медицинской деятельностью.

    На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса, для проведения предварительного следствия дело направлено в прокуратуру Насиминского района города Баку.

    В то же время в отношении Хаялы Исмаиловой возбуждено дело об административном правонарушении по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья) КоАП, которое направлено в Министерство здравоохранения для рассмотрения.

    Estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı cinayət işi başlanıb

