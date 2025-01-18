Возбуждено уголовное дело о киберпреступлении в отношении отца Хокумы Алиевой

Возбуждено уголовное дело в связи с киберпреступлением, совершенным в отношении отца Хокумы Алиевой, Национального героя Азербайджана, погибшей в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Возбуждено уголовное дело в связи с киберпреступлением, совершенным в отношении отца Хокумы Алиевой, Национального героя Азербайджана, погибшей в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом Report сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что на основании обращения Джалила Алиева Главное управление по борьбе с киберпреступностью возбудило уголовное дело по данному факту.

Ведется расследование.

Отметим, что в Джалил Алиев заявил СМИ, что с его карты снято 80 507 манатов.