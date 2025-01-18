О нас

Возбуждено уголовное дело о киберпреступлении в отношении отца Хокумы Алиевой

Возбуждено уголовное дело о киберпреступлении в отношении отца Хокумы Алиевой Возбуждено уголовное дело в связи с киберпреступлением, совершенным в отношении отца Хокумы Алиевой, Национального героя Азербайджана, погибшей в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.
Происшествия
18 января 2025 г. 11:08
Возбуждено уголовное дело о киберпреступлении в отношении отца Хокумы Алиевой

Возбуждено уголовное дело в связи с киберпреступлением, совершенным в отношении отца Хокумы Алиевой, Национального героя Азербайджана, погибшей в авиакатастрофе самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом Report сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что на основании обращения Джалила Алиева Главное управление по борьбе с киберпреступностью возбудило уголовное дело по данному факту.

Ведется расследование.

Отметим, что в Джалил Алиев заявил СМИ, что с его карты снято 80 507 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hökumə Əliyevanın atasına qarşı törədilən kibercinayətkarlıqla bağlı cinayət işi açılıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi