Восемь человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек
Происшествия
- 30 сентября, 2025
- 15:22
На одном из загруженных участков трассы Алматы-Бишкек столкнулись два легковых автомобиля, погибли 8 человек.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту ДТП сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
По предварительным данным, автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Alphard. В результате столкновения погибли 8 человек, еще двое госпитализированы.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.
