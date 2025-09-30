Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Восемь человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

    Происшествия
    • 30 сентября, 2025
    • 15:22
    Восемь человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

    На одном из загруженных участков трассы Алматы-Бишкек столкнулись два легковых автомобиля, погибли 8 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту ДТП сотрудниками полиции начато досудебное расследование.

    По предварительным данным, автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Alphard. В результате столкновения погибли 8 человек, еще двое госпитализированы.

    В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

    Казахстан ДТП автомобиль

