Восемь человек погибли в ДТП на трассе Алматы-Бишкек

На одном из загруженных участков трассы Алматы-Бишкек столкнулись два легковых автомобиля, погибли 8 человек.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили информацию. По факту ДТП сотрудниками полиции начато досудебное расследование.

По предварительным данным, автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Alphard. В результате столкновения погибли 8 человек, еще двое госпитализированы.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.