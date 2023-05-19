Вор вынес 8,7 тыс. манатов из двух домов в Баку

В Баку из двух домов было украдено 8700 манатов.

В Баку из двух домов было украдено 8,7 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района на основании поступивших данных, был задержан житель города Баку Кямран Манафлы, подозреваемый в хищении денег и золотых украшений на сумму 4,7 тыс. манатов из дома в массиве Атчылыг поселка Бина и золотых украшений на сумму 4 тыс. манатов из дома в поселке Бузовна.

Расследование по фактам продолжается.