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Вор вынес 8,7 тыс. манатов из двух домов в Баку

Вор вынес 8,7 тыс. манатов из двух домов в Баку В Баку из двух домов было украдено 8700 манатов.
Происшествия
19 мая 2023 г. 10:00
Вор вынес 8,7 тыс. манатов из двух домов в Баку

В Баку из двух домов было украдено 8,7 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции Управления полиции Хазарского района на основании поступивших данных, был задержан житель города Баку Кямран Манафлы, подозреваемый в хищении денег и золотых украшений на сумму 4,7 тыс. манатов из дома в массиве Атчылыг поселка Бина и золотых украшений на сумму 4 тыс. манатов из дома в поселке Бузовна.

Расследование по фактам продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən 8700 manatlıq oğurluq edilib

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