Воевавший в Карабахе иностранец приговорен к 10 годам колонии - ОБНОВЛЕНО-2

Сегодня завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был вовлечен в состав незаконных вооруженных формирований в Карабахе для участия в боевых действиях на стороне Армении.

Сегодня завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был вовлечен в состав незаконных вооруженных формирований в Карабахе для участия в боевых действиях на стороне Армении.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор.

Согласно решению суда, Э.Дубаков приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Кроме того, в приговоре отмечается, что после отбытия наказания Э.Дубаков подлежит принудительному выдворению за пределы Азербайджана.

10.45

Сегодня продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который был вовлечен в состав незаконных вооруженных формирований в Карабахе для участия в боевых действиях на стороне Армении.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева Э.Дубаков выступил с последним словом.

Э.Дубаков заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда.

Суд отправился на совещание для вынесения приговора.

07:01

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева суд предоставит Э.Дубакову возможность выступить с последним словом.

Дубакову Эдуарду Сергеевичу предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.