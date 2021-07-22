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Сегодня продолжится суд над воевавшим в Карабахе иностранцем

Сегодня продолжится суд над воевавшим в Карабахе иностранцем Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.
Происшествия
22 июля 2021 г. 07:01
Сегодня продолжится суд над воевавшим в Карабахе иностранцем

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжится судебное заседание по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, который участвовал в боевых действиях в Карабахе на стороне Армении.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева, суд предоставит Э.Дубакову возможность выступить с последним словом.

Отметим, что Дубакову Эдуарду Сергеевичу предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunmuş xarici vətəndaşın məhkəməsi keçiriləcək

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