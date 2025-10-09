Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов Внутренняя политика

Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего Происшествия

ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатов Финансы

В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки Инфраструктура

Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик Финансы

Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны Внутренняя политика

Фото В Баку начался финтех форум Финансы

Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00 Другие страны