Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 10:18
    Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего

    Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту смерти военнослужащего Али Ибрагимли.

    Как сообщили Report в ведомстве, Ибрагимли скончался 5 октября в воинской части №N Министерства обороны, где проходил службу.

    Сотрудники военной прокуратуры осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

    Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, добавили в ведомстве.

    Военная прокуратура уголовное дело смерть военнослужащий
    Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb

    Последние новости

    10:25

    Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидов

    Внутренняя политика
    10:18

    Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего

    Происшествия
    10:13

    ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатов

    Финансы
    10:06

    В Бакинском метро в движении поездов возникли задержки

    Инфраструктура
    10:06

    Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик

    Финансы
    10:05

    Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войны

    Внутренняя политика
    10:04
    Фото

    В Баку начался финтех форум

    Финансы
    10:04

    Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00

    Другие страны
    10:00

    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    Лента новостей