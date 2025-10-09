Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащего
Происшествия
- 09 октября, 2025
- 10:18
Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту смерти военнослужащего Али Ибрагимли.
Как сообщили Report в ведомстве, Ибрагимли скончался 5 октября в воинской части №N Министерства обороны, где проходил службу.
Сотрудники военной прокуратуры осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, добавили в ведомстве.
Последние новости
10:25
Али Нагиев: Сегодня будут обнародованы имена еще 14 пропавших без вести шехидовВнутренняя политика
10:18
Военная прокуратура расследует обстоятельства смерти военнослужащегоПроисшествия
10:13
ЦБА: Оборот платежного рынка Азербайджана достиг почти 40 млрд манатовФинансы
10:06
В Бакинском метро в движении поездов возникли задержкиИнфраструктура
10:06
Госнефтефонд Азербайджана инвестировал 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт ГатвикФинансы
10:05
Президент: Идентифицированы и перезахоронены 187 пропавших без вести во время войныВнутренняя политика
10:04
Фото
В Баку начался финтех форумФинансы
10:04
Израиль и ХАМАС подпишут сделку о прекращении огня в 12:00Другие страны
10:00