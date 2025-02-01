Водная полиция задержала гражданина за незаконную рыбную ловлю

На участке реки Араз, проходящей через территорию Имишлинского района, был задержан гражданин за незаконную рыбную ловлю.
Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Сообщается, что сотрудники Имишлинского линейного полицейского пункта Управления полиции на водном транспорте задержали Б. Магомедова, который занимался незаконной рыбной ловлей с использованием средств, наносящих вред экологии.
У задержанного было изъято 154 рыбы различных видов, а также снасти для рыбалки.
По факту инцидента ведется расследование.