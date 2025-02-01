Водная полиция задержала гражданина за незаконную рыбную ловлю

На участке реки Араз, проходящей через территорию Имишлинского района, был задержан гражданин за незаконную рыбную ловлю.

На участке реки Араз, проходящей через территорию Имишлинского района, был задержан гражданин за незаконную рыбную ловлю.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сообщается, что сотрудники Имишлинского линейного полицейского пункта Управления полиции на водном транспорте задержали Б. Магомедова, который занимался незаконной рыбной ловлей с использованием средств, наносящих вред экологии.

У задержанного было изъято 154 рыбы различных видов, а также снасти для рыбалки.

По факту инцидента ведется расследование.