Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель найден спустя 20 дней

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Водитель, сбивший жителя Баку и скрывшийся с места ДТП, найден спустя 20 дней. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что в результате проведенных оперативно-розыскных мер сотрудниками 22 отделения полиции Насиминского РУП, было установлено, что ДТП, в результате которого пострадал Саджида Абдул, было совершено жителем города Баку Адалятом Байрамовым на автомобиле марки “ВАЗ-21053”.

Следствие по факту продолжается.