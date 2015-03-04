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    Сбивший пешехода и скрывшийся с места ДТП водитель найден спустя 20 дней

    Следствие по факту продолжается

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Водитель, сбивший жителя Баку и скрывшийся с места ДТП, найден спустя 20 дней. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    В сообщении говорится, что в результате проведенных оперативно-розыскных мер сотрудниками 22 отделения полиции Насиминского РУП, было установлено, что ДТП, в результате которого пострадал Саджида Абдул, было совершено жителем города Баку Адалятом Байрамовым на автомобиле марки “ВАЗ-21053”.

    Следствие по факту продолжается.

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