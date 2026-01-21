Водитель Range Rover арестован за опасное вождение
Происшествия
- 21 января, 2026
- 12:29
Сотрудники дорожной полиции задержали гражданина, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на 143-м километре автодороги Алят–Астара.
В ходе проверки было установлено, что Али Расулов управлял автомобилем Range Rover с государственным номером 90-YC-977 под воздействием наркотиков, совершая опасные маневры. Материалы дела были направлены в суд, который принял решение об административном аресте.
В дорожной полиции подчеркнули, что в отношении водителей, создающих угрозу безопасности на дорогах, и впредь будут приниматься жесткие меры в рамках закона.
