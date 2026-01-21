İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Range Rover"lə təhlükəli manevr edən sürücü həbs olunub

    Hadisə
    • 21 yanvar, 2026
    • 11:31
    Range Roverlə təhlükəli manevr edən sürücü həbs olunub

    "Range Rover"lə təhlükəli manevr edən sürücü həbs olunub.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, BDYPİ-nin 11-ci taqımının əməkdaşları tərəfindən Ələt–Astara avtomobil yolunun 143-cü kilometrində hərəkət zamanı qayda pozuntularına yol verən "Range Rover" markalı, 90-YC-977 dövlət qeydiyyat nişanlı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb.

    Məsuliyyətdən yayınmaq məqsədilə təhlükəli manevrlər edən sürücünün hərəkətlərinin qarşısı alınaraq qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb.

    Araşdırmalarla sürücü Əli Rəsulovun nəqliyyat vasitəsini narkotik vasitənin təsiri altında, sərxoş vəziyyətdə idarə etməsi müəyyən edilib. Faktla bağlı toplanmış materiallar baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Ə.Rəsulov inzibati qaydada həbs edilib.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bildirir ki, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan, digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan sürücülərlə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qətiyyətli tədbirlər görülür və bu istiqamətdə nəzarət davam etdirilir.

    DYP Həbs Məhkəmə

    Son xəbərlər

    12:03

    Bakıda obyekt yanır

    Digər
    11:54

    Milli Məclisdə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı ictimai dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    11:53

    ADSEA: Qarlı hava su təchizatına təsir etməyib

    İnfrastruktur
    11:51

    KİV: Fransa Qrenlandiyada NATO təlimlərinin keçirilməsini istəyir

    Digər ölkələr
    11:50

    "Napoli"nin hücumçusu karyerasını İtaliyanın digər klubunda davam etdirə bilər

    Futbol
    11:49

    Ötən il Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 4 dəfəyə yaxın artırıb

    Energetika
    11:49

    Azərbaycanda super kompüter mərkəzinin yaradılmasında "Dell Technologies" iştirak edəcək

    İKT
    11:48

    İcbari Sığorta Bürosunun yenilənmiş internet səhifəsi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    11:43
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Dell Technologies" şirkətinin rəsmisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti