    Komanda
    • 07 mart, 2026
    • 23:12
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII turun daha iki oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Şəki" evdə "Sabah"la üz-üzə gəlib.

    Şəki Olimpiya İdman Kompleksindəki qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə bitib - 102:82.

    Günün ikinci matçında "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Abşeron Lions" və NTD arasında baş tutub.

    "Abşeron Lions" 107:88 hesablı qalibiyyətə sevinib.

    Qeyd edək ki, tura martın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67), "Naxçıvan" isə "Lənkəran"ı (104:73) məğlub edib.

