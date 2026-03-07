Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII turun daha iki oyunu keçirilib
- 07 mart, 2026
- 23:12
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII turun daha iki oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, əvvəlcə "Şəki" evdə "Sabah"la üz-üzə gəlib.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksindəki qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə bitib - 102:82.
Günün ikinci matçında "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Abşeron Lions" və NTD arasında baş tutub.
"Abşeron Lions" 107:88 hesablı qalibiyyətə sevinib.
Qeyd edək ki, tura martın 8-də yekun vurulacaq. Daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67), "Naxçıvan" isə "Lənkəran"ı (104:73) məğlub edib.
