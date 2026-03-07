İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb

    Komanda
    • 07 mart, 2026
    • 23:17
    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb

    Türkiyənin Antalya şəhərində cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kubokuna start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk yarış günündə milli komandamızın bir üzvü fəxri kürsüyə qalxıb.

    48 kq çəki dərəcəsində tatamiyə çıxan Könül Eyvazlı üçüncü yeri tutub. O, həlledici görüşdə yerli idmançı Büşra Ceylin Çoşkuna qalib gələrək bürünc medal əldə edib.

    Qeyd edək ki, turnirdə 21 ölkədən 550 cüdoçu qüvvəsini sınayır.

    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb
    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb
    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb

    cüdo Kubok

    Son xəbərlər

    23:29

    Goranboyda avtomobillər toqquşub, ana və övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    23:18

    Şəmkirdə avtomobil qadın piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:17
    Foto

    Antalyada cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Avropa Kuboku başlayıb

    Komanda
    23:12

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII turun daha iki oyunu keçirilib

    Komanda
    23:01
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Avstriyada daha iki medal qazanıblar

    Komanda
    22:58

    Moskvada Azərbaycan səfirliyinə məxsus avtomobil qəzaya düşüb

    Hadisə
    22:42

    Türkiyə XİN rəhbəri: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh üçün atılan addımları məmnuniyyətlə qarşılayırıq

    Region
    22:38

    Gürcüstan PA-nın sabiq rəhbəri: Azərbaycanın dronla hücuma məruz qalması qəbuledilməzdir

    Region
    22:30

    Hakan Fidan Türkiyə və Azərbaycanla bağlı İrana xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti