Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 11:16
    Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский завтра 13 марта проведут встречу в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в офисе президента Франции.

    Согласно информации, встреча состоится в Елисейском дворце. Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом".

    Отмечается, что два президента также "обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".

    Напомним, заседание "Коалиции решительных" прошло 24 февраля, в четвертую годовщину начала российско-украинской войны.

    Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

    В регионе
    11:27

    Тедрос Гебрейесус: Мир тратит на оборону больше, чем на защиту от вирусов

    Внешняя политика
    11:26

    Бабаев: Порядка 30% жалоб потребителей в Азербайджане связаны с цифровой сферой

    Бизнес
    11:20

    В Азербайджане за полгода ограничили доступ почти к 2 тыс. опасных интернет-ресурсов

    ИКТ
    11:16

    Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    11:12

    Цвиянович заявила о поддержке курса Азербайджана на мир и стабильность в регионе

    Внешняя политика
    11:11

    Новостному порталу 1news.az исполнилось 19 лет

    Медиа
    11:03
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на открытии XIII Глобального Бакинского форума - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    10:59

    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН

    Другие страны
    Лента новостей