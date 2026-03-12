Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 11:16
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский завтра 13 марта проведут встречу в Париже.
Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в офисе президента Франции.
Согласно информации, встреча состоится в Елисейском дворце. Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом".
Отмечается, что два президента также "обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".
Напомним, заседание "Коалиции решительных" прошло 24 февраля, в четвертую годовщину начала российско-украинской войны.
