Макрон и Зеленский завтра проведут переговоры в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский завтра 13 марта проведут встречу в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в офисе президента Франции.

Согласно информации, встреча состоится в Елисейском дворце. Среди тем обсуждения – поддержка Украины и борьба с российским "теневым флотом".

Отмечается, что два президента также "обменяются мнениями об условиях справедливого и прочного мира и в этой связи подведут итоги обязательств, взятых в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".

Напомним, заседание "Коалиции решительных" прошло 24 февраля, в четвертую годовщину начала российско-украинской войны.