    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 10:59
    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН

    Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике‑Фрейберга считает, что нынешняя структура Совет Безопасности ООН противоречит базовым принципам организации.

    Как сообщает Report, об этом она заявила в четверг в Баку, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме.

    По ее словам, при создании ООН после Второй мировой войны предполагалось, что международный порядок будет основываться на четких правилах и равенстве государств.

    "Существует базовый принцип: у каждой страны, вступающей в ООН, есть свой флаг. Это означает, что каждое государство обладает неотъемлемыми суверенными правами и ни одно не должно стоять выше других в вопросе соблюдения международного права", - сказала она.

    Однако, по мнению Вике-Фрейберга, структура Совета Безопасности противоречит этому принципу.

    "Наличие пяти постоянных членов с правом вето фактически дает им больше власти. Эта система была создана для государств-победителей Второй мировой войны, но сегодня она уже не отражает ни распределение населения, ни экономическую мощь в мире", - подчеркнула она.

    Она также отметила, что современный мир сталкивается с серьезными вызовами международному праву и справедливости. В качестве примера она привела войну между Россией и Украиной.

    По ее словам, международное сообщество должно продолжать искать пути укрепления принципов справедливости и правил, чтобы не допустить усиления агрессии и конфликтов.

    "Мир - опасное место, в нем существует множество агрессивных и разрушительных идей. Но понимание справедливости, права и правил может провести границу между варварством и цивилизацией", - добавила Вике-Фрейберга.

    Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edib
    Vaira Vike-Freiberga сriticizes structure of UN Security Council
