Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН
- 12 марта, 2026
- 10:59
Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике‑Фрейберга считает, что нынешняя структура Совет Безопасности ООН противоречит базовым принципам организации.
Как сообщает Report, об этом она заявила в четверг в Баку, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме.
По ее словам, при создании ООН после Второй мировой войны предполагалось, что международный порядок будет основываться на четких правилах и равенстве государств.
"Существует базовый принцип: у каждой страны, вступающей в ООН, есть свой флаг. Это означает, что каждое государство обладает неотъемлемыми суверенными правами и ни одно не должно стоять выше других в вопросе соблюдения международного права", - сказала она.
Однако, по мнению Вике-Фрейберга, структура Совета Безопасности противоречит этому принципу.
"Наличие пяти постоянных членов с правом вето фактически дает им больше власти. Эта система была создана для государств-победителей Второй мировой войны, но сегодня она уже не отражает ни распределение населения, ни экономическую мощь в мире", - подчеркнула она.
Она также отметила, что современный мир сталкивается с серьезными вызовами международному праву и справедливости. В качестве примера она привела войну между Россией и Украиной.
По ее словам, международное сообщество должно продолжать искать пути укрепления принципов справедливости и правил, чтобы не допустить усиления агрессии и конфликтов.
"Мир - опасное место, в нем существует множество агрессивных и разрушительных идей. Но понимание справедливости, права и правил может провести границу между варварством и цивилизацией", - добавила Вике-Фрейберга.