İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edib

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 11:14
    Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edib

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra Vike-Freyberqa hesab edir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının indiki strukturu təşkilatın əsas prinsiplərinə ziddir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu bu gün Bakıda keçirilən XIII Qlobal Bakı Forumunda çıxışı zamanı bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, İkinci Dünya müharibəsindən sonra BMT yaradılarkən beynəlxalq nizamın aydın qaydalara və dövlətlərin bərabərliyinə əsaslanacağı nəzərdə tutulurdu.

    "Baza prinsipi mövcuddur: BMT-yə daxil olan hər bir ölkənin öz bayrağı var. Bu o deməkdir ki, hər bir dövlət ayrılmaz suveren hüquqlara malikdir və beynəlxalq hüquqa riayət olunması məsələsində onların heç biri digərindən üstün olmamalıdır", - o deyib.

    Vike-Freyberqanın fikrincə, Təhlükəsizlik Şurasının strukturu bu prinsipə ziddir.

    "Veto hüququna malik beş daimi üzvün olması faktiki olaraq onlara daha çox səlahiyyət verir. Bu sistem İkinci Dünya müharibəsinin qalib dövlətləri üçün yaradılmışdı, lakin bu gün o, dünyada nə əhali bölgüsünü, nə də iqtisadi gücü əks etdirir", - o vurğulayıb.

    Sabiq prezident, həmçinin qeyd edib ki, müasir dünya beynəlxalq hüquq və ədalətlə bağlı ciddi çağırışlarla üzləşir. O, Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibəni nümunə gətirib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq ictimaiyyət təcavüz və münaqişələrin güclənməsinə yol verməmək üçün ədalət və qaydalar prinsiplərinin möhkəmləndirilməsi yollarını axtarmağa davam etməlidir.

    "Dünya çoxlu sayda aqressiv və dağıdıcı ideyalarla dolu təhlükəli bir yerdir. Lakin ədalət, hüquq və qaydaları dərk etmək barbarlıq və sivilizasiya arasında sərhəd çəkə bilər", - Vike-Freyberqa əlavə edib.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Qlobal Bakı Forumu Vayra Vike-Freyberqaya
    Вайра Вике-Фрейберга раскритиковала структуру СБ ООН
    Vaira Vike-Freiberga сriticizes structure of UN Security Council

    Son xəbərlər

    11:26

    Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:25

    ABB-nin dəstəyi ilə II Qadın Liderləri Zirvəsi keçirilib

    Biznes
    11:25

    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb

    Biznes
    11:23

    Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    11:22

    AMB: Rəqəmsal maliyyənin inkişafı istehlakçıların qorunmasından asılıdır

    Maliyyə
    11:16

    İlham Əliyev: Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərə olan tələbat artır

    Daxili siyasət
    11:14

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:14

    Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edib

    Digər ölkələr
    11:14

    "Baku TV" "YouTube"da 2 milyard baxışı ötüb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti