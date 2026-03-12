Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 10:56
    Жозе Рамуш-Орта: Исторический мир между Баку и Ереваном оказался чрезвычайно своевременным

    Исторический мир между Азербайджаном и Арменией оказался чрезвычайно своевременным.

    Как сообщает Report, об этом президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил в ходе выступления на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

    "Хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева и Международный центр Низами Гянджяви за то, что они вновь пригласили нас в Баку. Я хотел бы поздравить президента Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство" в 2026 году, что является заслуженным признанием его лидерства в прекращении многолетнего конфликта с Арменией. Я также поздравляю Никола Пашиняна, премьер-министра Армении. Исторический мир между Азербайджаном и Арменией был достигнут в то время, когда во всем мире ощущается явный дефицит просвещенных лидеров, выступающих за мир", - сказал он.

