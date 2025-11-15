Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Водитель BMW арестован на 25 суток за вождение под воздействием наркотиков

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 11:32
    Водитель BMW арестован на 25 суток за вождение под воздействием наркотиков

    В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, нарушитель лишен права управление транспортом на год и арестован на 25 суток.

    Сотрудники столичного управления дорожной полиции остановили автомобиль марки BMW с регистрационным номером 90-BY-008 за нарушение правил дорожного движения.

    При проверке документов поведение водителя Илькина Гараева вызвало подозрение у полицейских, в связи с чем было принято решение о проведении медицинского освидетельствования. Результаты экспертизы подтвердили, что И.Гараев находился под воздействием наркотических веществ.

    В отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, который направили на рассмотрение в суд.

    Решением суда Илькин Гараев лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и подвергнут административному аресту на 25 суток.

    Лента новостей