Водитель BMW арестован на 25 суток за вождение под воздействием наркотиков

В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел Азербайджана, нарушитель лишен права управление транспортом на год и арестован на 25 суток.

Сотрудники столичного управления дорожной полиции остановили автомобиль марки BMW с регистрационным номером 90-BY-008 за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов поведение водителя Илькина Гараева вызвало подозрение у полицейских, в связи с чем было принято решение о проведении медицинского освидетельствования. Результаты экспертизы подтвердили, что И.Гараев находился под воздействием наркотических веществ.

В отношении водителя был составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках, который направили на рассмотрение в суд.

Решением суда Илькин Гараев лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и подвергнут административному аресту на 25 суток.