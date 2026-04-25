Водитель без прав и под наркотиками задержан на трассе Баку–Губа
- 25 апреля, 2026
- 09:45
На автодороге Баку–Губа задержан водитель грузовика, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на 129-м километре трассы.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля марки DAF Азад Шивеханов попытался избежать контроля на участке с электронными весами, двигаясь назад в опасной манере и создавая угрозу для других участников движения.
Отмечается, что правонарушение было зафиксировано камерами, после чего дорожная полиция остановила автомобиль.
В ходе проверки установлено, что транспортное средство превышало допустимую массу, Шивеханов не имел водительских прав, а также находился под воздействием наркотических средств.
Собранные материалы направлены в суд, который постановил арестовать Шивеханова на 30 суток в административном порядке.