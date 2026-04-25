    Водитель без прав и под наркотиками задержан на трассе Баку–Губа

    • 25 апреля, 2026
    • 09:45
    Водитель без прав и под наркотиками задержан на трассе Баку–Губа

    На автодороге Баку–Губа задержан водитель грузовика, управлявший транспортным средством под воздействием наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции, инцидент произошел на 129-м километре трассы.

    По данным ведомства, водитель грузового автомобиля марки DAF Азад Шивеханов попытался избежать контроля на участке с электронными весами, двигаясь назад в опасной манере и создавая угрозу для других участников движения.

    Отмечается, что правонарушение было зафиксировано камерами, после чего дорожная полиция остановила автомобиль.

    В ходе проверки установлено, что транспортное средство превышало допустимую массу, Шивеханов не имел водительских прав, а также находился под воздействием наркотических средств.

    Собранные материалы направлены в суд, который постановил арестовать Шивеханова на 30 суток в административном порядке.

    Narkotik təsiri altında yük avtomobili idarə edən şəxs həbs edilib

