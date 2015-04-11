​Водитель-азербайджанец перевозивший детей попал в ДТП: есть погибшие - ФОТО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Два ребенка и мужчина погибли в дорожной аварии с участием микроавтобуса с детьми и грузовика в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Как передает Report, авария случилась сегодня в 6:20 на 3 километре объездной дороги Вологда — Новая Ладога. Там столкнулись микроавтобус, перевозивший воспитанников Анисимовского детского дома, и грузовик Scania. В результате происшествия пострадали 10 человек, из них — девять детей. Двое мальчиков в возрасте 15 и 16 лет, а также 42-летний водитель микроавтобуса погибли на месте происшествия.

Известно, что дети ехали на спортивные соревнования. Водитель был гражданином Азербайджана. По данным правоохранительных органов, он 82 раза нарушил ПДД.