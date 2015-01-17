​Водитель автобуса стал виновником сразу двух аварий: ранены 4 человека - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Баку водитель автобуса совершил тяжелое ДТП. Как сообщает Report, на территории Гарадагского района, на внешней кольцевой дороге, автобус марки “Daewoo”, следовавший по маршруту 211, столкнулся с грузовым автомобилем марки “Shacman”, стоявшим в этот момент без движения и принадлежащим Арифу Агарагимову.

Столкновение автомобилей на трассе, где скорость движения сравнительно высокая, отягчила последствия ДТП. В результате этого, ранение получили 4 человека, включая водителя. Раненые на машинах "скорой помощи" были доставлены в городскую больницу №1. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Территория была взята под наблюдение сотрудниками полиции Гарадагского района.

Не успев ликвидировать последствия одной аварии, сотрудники полиции стали свидетелями второго ДТП. На этот раз аварию совершили два водителя автомобилей марки “Mercedes" Фарид Мустафаев и Вугар Фарманов, которые смотрели на попавшие до этого в ДТП автомобили.

По обеим фактам ведется следствие в полиции Гарадагского района.