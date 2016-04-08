Совершивший ДТП водитель автобуса сбежал с места происшествия, возбуждено уголовное дело

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Водитель автобуса, совершившего аварию на территории Низаминского района, в результате которой столкнулись пассажирские автобусы №103 и №30, сбежал с места происшествия.

Как сообщили Report в Бакинской городской прокуратуре, по факту в следственном отделе Низмаминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК, ведется следствие.

Отметим, что в результате ДТП погиб 1, пострадали 9 человек.