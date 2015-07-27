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    ​Во время рейда в Баку были задержаны и женщины-водители - ФОТО

    Задержано более 30-ти водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления полиции города Баку и Управления государственной дорожной полиции города Баку приступили к рейдам на территории столицы.

    Как сообщает Report, рейды направлены на выявление нетрезвых водителей и нарушителей правил дорожного движения.

    За прошлую ночь в Баку задержано более 30-ти водителей, находившихся под воздействием алкоголя. Еще двое задержаны за автохулиганство. В отношении каждого приняты меры в рамках закона.

    В ходе ночного рейда за грубое нарушение правил дорожного движения в целом оштрафовано около 50-ти водителей, в том числе  женщины-водители.

    Рейды преследуют целью повысить уровень пропаганды в обществе. Они также направлены на борьбу с допустившими грубые правонарушения водителями. 

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