Во время пожара в общежитии в Сумгайыте 5 сотрудников полиции отравились дымом и получили увечья

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре, произошедшем в сумгайытском общежитии, где разместились вынужденные переселенцы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, пожар начался 5 августа в 20:50 на третьем этаже расположенного в Сумгайыте пятиэтажного общежития, где разместились вынужденные переселенцы.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

В результате сгорела площадь в 100 кв. метров.

Отмечается, что после поступления в Call-центр 102 МВД информации, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт, рискуя жизнью, эвакуировали из горящего здания и вывели на безопасную территорию членов 80 семей.

При эвакуации людей 5 сотрудников полиции отравились от дыма и получили увечья различной степени тяжести.

Отказавшиеся от продолжения лечения в медицинском учреждении сотрудники полиции вновь приступили к исполнению своих обязанностей и продолжают службу.

Своим поступком пришедшие на помощь гражданам капитан полиции Сархан Агамиров, лейтенанты полиции Ягуб Джалилов, Анар Аббаслы, сержанты полиции Умид Джафаров, Асим Керимли в очередной раз доказали, что азербайджанская полиция всегда стоит на страже безопасности граждан, стабильности и правопорядка, и достойно исполняет свой долг перед Родиной.