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    Во время пожара в общежитии в Сумгайыте 5 сотрудников полиции отравились дымом и получили увечья

    МВД распространило информацию о пожаре, произошедшем в сумгайытском общежитии, где разместились вынужденные переселенцы

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило информацию о пожаре, произошедшем в сумгайытском общежитии, где разместились вынужденные переселенцы.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, пожар начался 5 августа в 20:50 на третьем этаже расположенного в Сумгайыте пятиэтажного общежития, где разместились вынужденные переселенцы.

    По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

    В результате сгорела площадь в 100 кв. метров.

    Отмечается, что после поступления в Call-центр 102 МВД информации, сотрудники Управления полиции города Сумгайыт, рискуя жизнью, эвакуировали из горящего здания и вывели на безопасную территорию членов 80 семей.

    При эвакуации людей 5 сотрудников полиции отравились от дыма и получили увечья различной степени тяжести.

    Отказавшиеся от продолжения лечения в медицинском учреждении сотрудники полиции вновь приступили к исполнению своих обязанностей и продолжают службу.

    Своим поступком пришедшие на помощь гражданам капитан полиции Сархан Агамиров, лейтенанты полиции Ягуб Джалилов, Анар Аббаслы, сержанты полиции Умид Джафаров, Асим Керимли в очередной раз доказали, что азербайджанская полиция всегда стоит на страже безопасности граждан, стабильности и правопорядка, и достойно исполняет свой долг перед Родиной. 

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