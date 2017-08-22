Во время пожара в Лерике погибли три члена одной семьи

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В пожаре в Лерикском районе погибли три члена одной семьи.

Как сообщает Report, информация распространена на официальном сайте МЧС.

Сообщается, что в селе Визазамин Лерикрского района сгорела конструкция одноэтажного трехкомнатного дома с балконом общей площадью 135 кв. м. Во время осмотра места инцидента пожарными был обнаружен один человек в состоянии легкого отравления от дыма и передан службе скорой неотложной помощи, ему была оказана первая помощь на месте.

Пожарными были обнаружены сгоревшие тела владельца дома Гусейнова Эльмана Мирзагусейн оглу 1963 г.р., его супруги Гусейновой Шукуфы Гудрат гызы 1967 г.р. и дочери Мирзазаде Сусаны Эльман гызы 1995 г.р. Сгоревшие тела переданы соответствующим органам.