Во время пожара в Баку пострадали 7 человек

Во время пожара, произошедшего в корпусе больницы "Азерсутикинти", где разместились вынужденные переселенцы, в общей сложности пострадали 5 человек.
Об этом Report сообщил представитель медицинского учреждения Джамаледдин Искендерли.
"Троим пострадавшим от дыма была оказана первая медицинская помощь. Один человек бросился с горящего здания. Состояние помещенного в третью городскую клиническую больницу пострадавшего расценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила ожоги головы и лица".
В Минздраве же Report заявили об оказании на месте происшествия медицинской помощи 7 лицам: "Трое из них мужчины, трое - женщины, один - ребенок. Всем им на месте оказана медицинская помощь".
Səid QəribАвтор новости