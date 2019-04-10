Во время пожара в Баку пострадали 7 человек

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Во время пожара, произошедшего в корпусе больницы "Азерсутикинти", где разместились вынужденные переселенцы, в общей сложности пострадали 5 человек.

Об этом Report сообщил представитель медицинского учреждения Джамаледдин Искендерли.

"Троим пострадавшим от дыма была оказана первая медицинская помощь. Один человек бросился с горящего здания. Состояние помещенного в третью городскую клиническую больницу пострадавшего расценивается как тяжелое. Еще одна женщина получила ожоги головы и лица".

В Минздраве же Report заявили об оказании на месте происшествия медицинской помощи 7 лицам: "Трое из них мужчины, трое - женщины, один - ребенок. Всем им на месте оказана медицинская помощь".