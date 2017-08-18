 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку во время свадьбы произошла драка между родственниками, есть пострадавшие

    Во время инцидента один человек сильно пострадал

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Во время свадьбы в Баку произошла драка.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств в Гарадагском районе.

    Во время торжества Сарыев Габиль Агакерим оглу был избит бывшим шурином и кузеном Пашаевым Эльнуром Расим оглу. В результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

    Вызванная на место происшествия скорая помощь доставила Г. Сарыева в городской клинический медцентр №1, он был размещен в реанимационном отделении. Э. Пашаев сбежал с места происшествия.

    По факту 11-м отделением полиции Гарадагского районного управления полиции ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi