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    Во время аварии в Баку сильно пострадал гражданин Турции

    По факту на место были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Во время аварии в Баку сильно пострадал гражданин Турции.

    Как сообщает Report, инцидент имел место в Бинагадинском районе.

    Перед торговым центром "Элит" Каракая Ибрагим Мехмет оглу 1995 г.р. пытался переехать дорогу на мотоцикле. В это время с ним столкнулся автомобиль марки "Мерседес". В результате водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму.

    Он был госпитализирован.

    На место ДТП были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.

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