Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Во время аварии в Баку сильно пострадал гражданин Турции.

Как сообщает Report, инцидент имел место в Бинагадинском районе.

Перед торговым центром "Элит" Каракая Ибрагим Мехмет оглу 1995 г.р. пытался переехать дорогу на мотоцикле. В это время с ним столкнулся автомобиль марки "Мерседес". В результате водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму.

Он был госпитализирован.

На место ДТП были привлечены сотрудники Бинагадинского районного управления полиции.